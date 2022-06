ମୁମ୍ବାଇ(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଆଇପିଏଲ ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତିନୋଟି ବଡ କମ୍ପାନୀ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୪୮,୩୯୦ କୋଟିରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଅଧିକାର କିଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।

ଆଇପିଏଲ୍ ର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାୟକମ୍‌୧୮ ଏବଂ ଟାଇମ୍ସ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡିଆ ଅଧିକାର କ୍ରୟ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ତିନୋଟି କମ୍ପାନୀକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହା ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଧିକାର ଜିତିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାୟକମ୍‌୧୮ କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଟାଇମ୍ସ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମେନା ଏବଂ ଆମେରିକାର ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱ ଅଧିକାର ପାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଭାରତ ବାହାରେ ଯେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ”

ଆଇପିଏଲ୍ ମିଡିଆ ଅଧିକାରର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ୨୩,୫୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଛି। ଏଥି ସହିତ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ବି ଭାୟକମ୍‌୧୮ ଦ୍ୱାରା ୨୦୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଛି। ପ୍ୟାକେଜ୍ ବି ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଧିକାର ଧାରଣ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକମାନେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ପାଇଁ VOOT ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଧିକାର ଭାୟକମ୍‌୧୮ ସହିତ ଅଛି।

ଭାୟକମ୍‌ ୩୨୫୮ କୋଟିରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସି କିଣିଛି। ପ୍ୟାକେଜ୍ ସି ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମିଡିଆ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡି କୁ ଭାୟକମ୍‌୧୮ ଏବଂ ଟାଇମ୍ସ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ କିଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାରତ ବାହାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଇବାର ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇପିଏଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ। ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଡିଆ ଅଧିକାର ୪୮,୩୯୦ କୋଟିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏହା ଆଇପିଏଲ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଙ୍ଗା ଲିଗ୍ ହୋଇପାରିଛି।

