୧୧ଟି ଜରୁରୀ ମେଡିସିନର ବଢ଼ିଯିବ ମୂଲ୍ୟ: NPPA କହିଲା- ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏନପିପିଏ) ଆଠଟି ଔଷଧର ଏକାଦଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୌଗିକ ମୂଲ୍ୟରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏନପିପିଏ ଅନୁଯାୟୀ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଔଷଧର ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

ଡ୍ରଗ୍ସ (ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଅର୍ଡର, ୨୦୧୩ ଆଧାରରେ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି :-

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୮ ରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବୈଠକରେ ଡ୍ରଗ୍ସ (ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଅର୍ଡର, ୨୦୧୩ ର ପାରା ୧୯ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସୁଲଭ ଔଷଧ ଯୋଗାଇଦେବା ଆଦେଶକୁ ସାମ୍ନା ନକରି ଏହି ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାର ଆର୍ôଥକ ଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏନପିପିଏର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।

ଅବଶ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଉପାଦାନ (ଏପିଆଇ) ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଯେଉଁ ଔଷଧଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ରହିଛି ଆଜ୍ମା, ଗ୍ଲୁକୋମା, ଥାଲାସେମିଆ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଭଳି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମେଡିସିନ୍ ସାମିଲ । ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଥମ ଧାଡି ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେତୁ ଔଷଧର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ଏହି ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ :-

ଦେଶରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଔଷଧଗୁଡିକର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଔଷଧ ତାଲିକାରେ benzyl penicillin 10 lakh IU injection, atropine injection 0.6 mg/ml, streptomycin powder for injection (750 mg and 1000 mg) salbutamol tablets (2 mg and 4 mg) ଏବଂ respirator solution (5 mg/ml), pilocarpine 2 percent drops, cefadroxil tablet 500 mg, desferrioxamine 500 mg for injection ଏବଂ lithium tablet 300 mg ରହିଛି ।