ଓଡିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ: ବସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଇଁଛ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ଉପକୂଳକୁ ଛୁଟିଛି ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁଅ । ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଇଁଛଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମାନ ସମୟରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏବଂ ଗହୀରମଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହି ବିରଳ କଇଁଛ । ଏହି କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି IFS ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦା । ନନ୍ଦାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ସହ ଏହାର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ।

Happy to inform that one of the most spectacular natural event-the arribada- has started at Gahiramatha coast of Kendrapada district, Odisha.

Annual mass nesting of lakhs of female Olive Ridleys is breathtaking. Staff are all geared up to give them the best possible protection. pic.twitter.com/EoOYnOU1dT

