ଟେଲିିଭିଜନରେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ହକି ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିବା ଦେଖି ଖୁସିରେ ତାଳିମାରିଲେ ନବୀନ, ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍‌): ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ୪୧ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ପୁରୁଷ ହକିର ଏହି ବଡ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓରେ ଆୟୋଜିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଭାରତ ଓ ଗ୍ରେଟ୍‌ ବ୍ରିଟେନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଟୁଇଟରରେ ସେୟାର ହୋଇଛି ।ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେଟ୍‌ ବ୍ରିଟେନ୍‌ ବିକ୍ଷରେ ଗୋଲ୍‌ ଦେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ନବୀନ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ୫-ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ ଦେଉଛି, ଉଭୟ ନବୀନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‌ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ।

Well played!

Congratulate Indian Men’s #Hockey Team on registering a stunning victory in the quarter-final against Great Britain at #Tokyo2020. May the team continue its momentum & bring much awaited medal for the country. Wish the team all the best.#Cheer4India @thehockeyindia pic.twitter.com/9eBkrlyxY1

