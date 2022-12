ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ମାନନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ନଚେତ୍…

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଛିଦିନର ନୀରବତା ପରେ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ପୁଣି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ନିୟମ ଉଲଂଘନ କରୁଥିବା ଆମାନିଆଙ୍କୁ ଅଟାକାଇ ଜୋରିମାନା ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପାର୍କିଙ୍ଗ ହେଉଥିବା କାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗାଡି ନେଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରଫିକରେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି।

ରବିବାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାଫିକ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ସମୟରେ ନିୟମ ମାନିବ ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ପୂର୍ବରୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଏକ ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରେ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଂଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଗାଡିର ଗତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁନଥିବା ଏବଂ ଭୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଉଥିବା ଆମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି।

Vehicles passing roads have to stop at the line before the zebra crossing on seeing the red light to allow pedestrians to cross the street.

Be responsible & Obey traffic rules. pic.twitter.com/hD5xG8qQ2g

