ଖାରକିଭରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ବିଜୁଳି ସପ୍ଲାଏ, ତୈଳ ଡିପୋରେ ଭୀଷଣ ହମଲା; ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି(Video)

କିଭ୍‌: ଯୁଦ୍ଧର ୮ମ ଦିନରେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ହମଲା ଜାରି ରଖିଛି ରୁଷ। ବିଶେଷ କରି ୟୁକ୍ରେନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ସହର ଖାରକିଭ୍‌ ଉପରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଏଠାରେ ଘନଘନ ଆକ୍ରମଣ କରି ରୁଷ ଯବାନମାନେ ବଡ଼ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ରୁଷର ମିସାଇଲ୍ ଓ ରକେଯ୍ ମାଡ଼ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାରକିଭରେ ବିଜୁଳି ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଅଲଆଉଟ ଆଟାକ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରୁଷ।

ସୂଚନା ଯେ, ରୁଷ ପାରଟ୍ରୁପରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥଳସେନାର ଯବାନମାନେ ଖାରକିଭ ଉପରେ ଚାରିପଟୁ ହମଲା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ମିଲିଟାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସାଧାରଣ ଜନବସିତି ବର୍ତ୍ତି ପାରିନି। ମିସାଇଲ ଓ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

Oil depot in #Chernihiv on fire after being hit during shelling. pic.twitter.com/OEnSHTsv1q

ଅନ୍ୟପଟେ ଚେର୍ଣ୍ଣିହିଭରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି। ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ଯୋଗୁ ଏଠାରେ ଥିବା ତୈଳ ଡିପୋରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ କିଭରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହମଲା ହୋଇଛି। ରାତି ସମୟରେ କିଭର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରିପୋର୍ଟର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।

WATCH: 2 large explosions light up the Kyiv skyline as reporter goes off the air pic.twitter.com/MXlYuD8i6J

— BNO News (@BNONews) March 3, 2022