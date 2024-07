ଗୁଗୁଲ Mapsକୁ ବାଏ ବାଏ କଲା Ola, ଏଣିକି ସଞ୍ଚୟ ହେବ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଓଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ସର ସେବାଗୁଡିକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଦେଇଛି । ଓଲା ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବିଶ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ କମ୍ପାନୀକୁ ବାର୍ଷିକ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ସ କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଓଲା ମ୍ୟାପ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିବ । ଗତ ମାସରେ ଓଲା ଅଜୁରକୁ ମଧ୍ୟ ବାଏ ବାଏ କରିଦେଇଥିଲା ।

ଭାବିଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଓଲା ମ୍ୟାପ୍ସକୁ ପୁରାପୁରି ବିକଶିତ କରିସାରିଛୁ । ଏହି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଶରେ ବିକଶିତ ସର୍ଭିସ ଅଟେ । ଏଥିସହ ଆମେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ସର ସେବାର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରୁଛୁ । ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାମ୍ସକୁ ହାରାହାରି ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ହୋଇସାରିଛି । ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଲା ମ୍ୟାପ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିବ ।’

After Azure exit last month, we’ve now fully exited google maps. We used to spend ₹100 cr a year but we’ve made that 0 this month by moving completely to our in house Ola maps! Check your Ola app and update if needed 😉

Also, Ola maps API available on @Krutrim cloud! Many more… pic.twitter.com/wYj1Q1YohO

— Bhavish Aggarwal (@bhash) July 5, 2024