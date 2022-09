OPSC ସାକ୍ଷାତକାର ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ, ଟୁଇଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ଓପିଏସସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟଜିତ ମହା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୟୁନିଅନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ (ୟୁପିଏସସି) ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଜନସେବା ଆୟୋଗ (ଓପିଏସସି) ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ମିଳିବ ନୂତନ ତାରିଖ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓପିଏସସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି। ସେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାକ୍ଷାତକାରରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ତାରିଖ ପୁନଃ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡର କପି ସହିତ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ।

ଆଜି ଓପିଏସସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିଏସସି ମେନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ରେ ଶେଷ ହେବ। ତଥାପି, ଓପିଏସସି ସାକ୍ଷାତକାର ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।

OPSC interview is likely to continue till 30th Sept. Candidates who appear in the UPSC Mains should make a formal request with copy of Admit Card to reschedule their interview date. It will be rescheduled, once date-wise list comes out. Best wishes

