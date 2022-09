ସିଙ୍ଗର ଜୁବିନ ନୋଟିୟାଲ୍ ଙ୍କ ଗିରଫକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଉଠିଲା ଦାବି: ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା

ମୁମ୍ବାଇ: ସିଙ୍ଗର ଜୁବିନ ଲୋଟିୟାଲ ଙ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଂଗୀତ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କୁ ନେଇ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟରରେ ମଧ୍ୟ #ArrestJubinNautiyal ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନମ୍ବରେ ରହିଛି । ଏହି ହ୍ୟାସଟାଗକୁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ୱିଇଟସ୍ ହୋଇଛି ।

ଜୁବିନଙ୍କ ଗିରଫକୁ ନେଇ କାହିଁକ ଉଠୁଛି ଦାବି: ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ବୟକଟର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି । ପବର୍ବରୁ ବଲିଉଟ ଫିଲ୍ମ ‘ଲାଲ୍ ସିଂହ ଚଡ୍ଡା’, ‘ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ’ ପରି ଚଳଚିତ୍ରକୁ ବୟକଟ ଏବଂ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ସିଙ୍ଗର ଜୁବିନ ନୋଟିୟାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସୁପର୍ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତି ଗୀତକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ୟୁଜର୍ସମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି ।

Money is everything. Money above the nation. That is why @JubinNautiyal gets ready to work with promoters blacklisted by @HMOIndia in USA. Shame on him .#ArrestJubinNautiyal pic.twitter.com/7wwy3j4r1b

