ଭୁବନେଶ୍ବର (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ୟଶ୍‌କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଯଦି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ସମୟରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓପିଟିସିଏଲ ବହନ କରିବ। ଏଥିସହ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ବିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

In view of impending #CycloneYaas, @OPTCL_Odisha announced accident benefits for casual electricity workers. OPTCL will bear the full cost of treatment in case of injury & give compensation of ₹10 lakhs to the legal heir of the worker in case of death during restoration work. pic.twitter.com/6gfUn9XF3e

