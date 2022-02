ଓଓ୍ଵେସି ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ହୋଇ ନପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତ: ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ଵାମୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଂସଦ ତଥା ଏଆଇଏମଆଇଏମର ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦୀନ ଓଓ୍ଵେସିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଓଓ୍ଵେସି ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଶାଣିତ ସ୍ଵରରେ ହମଲା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଓଓ୍ଵେସିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ଓଓ୍ଵେସି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଶଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି।

ନିଜର ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ଶାଣିତ ବୟାନରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଥିବା ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ଵାମୀ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ତର୍କହୀନ କଠୋରପନ୍ଥୀ ହିଁ ଓଓ୍ଵେସିଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଓଓ୍ଵେସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ନହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତ। ଫରକ ଏତିକି ଯେ, ଓଓ୍ଵେସି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ମାତ୍ର ଏହା ମାନିବେ ନାହିଁ ଯେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମଙ୍କ ଡିଏନଏ ଏକ। ଆମେ ତାଙ୍କର ତର୍କ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ୍, ନା କି ବର୍ବରତା କରିବା ଉଚିତ୍।

Only irrational fanatics would want to assassinate Owaisi MP. Owaisi is a patriot even if he is not a nationalist. The difference is that Owaisi will defend our country but he does accept Hindu Muslim DNA is the same. We must meet his articulate arguments and not by barbarism

— Subramanian Swamy (@Swamy39) February 5, 2022