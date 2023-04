(Video)’ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛ’, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି କହି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅହମ୍ମଦ କାଦ୍ରି; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୭୪ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୨୫ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୦୬ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬ ଜଣ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ୯ ଜଣ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଓ ୯୧ ଜଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବି ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମସ୍ତ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

#WATCH | I tried for 10 years to get this award. When BJP govt came, I thought I will not get this award because BJP never gives anything to Muslims, but PM Modi proved me wrong by choosing me for this award: Shah Rasheed Ahmed Quadari, who received Padma Shri award today pic.twitter.com/H3XPTV9xYJ

— ANI (@ANI) April 5, 2023