କ୍ରିକେଟ୍ ନୁହେଁ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ବାଦିକ, ଏମିତି ଜବାବ ଦେଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ନବି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱ କପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଛି । ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଖେଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅଯଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମହମ୍ମଦ ନବି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ।

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମହମ୍ମଦ ନବିଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସଂପର୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ବିଶ୍ୱ କପ ପରେ ଯେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବ ତେବେ କଣ ଘଟିବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଧିନାୟକ ନବିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ନବିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା ।

Handling some silly questions with grace, #Afghanistan cricket team captain @MohammadNabi007 shuts up a Pakistani journalist who was trying to politicize cricket.#AfgvsPak pic.twitter.com/gUKBDVw6ql

