ପାକିସ୍ତାନୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ ବିବୃତ୍ତି, କହିଲେ ଆମର ଏହିଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନ୍ୟୁୟର୍କ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଲିଲ ଅବାସ ଜିଲାନୀ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବୃ୍ତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏସିଆ ସୋସାଇଟିରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ ।

ଜିଲାନୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନ ଆସନ୍ତୁ । ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ । ସାଂସ୍କୃତିକ ରୂପରେ ଏହା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ । ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଇତିହାସ ୫୦୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଟେ । ଆମ ଗାନ୍ଧାର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା ପରି ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟେ ।

ସେ ଆହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଦେଶ ଏକ ଏପରି ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମମାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛି । ଆରବ ଜଗତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ମିଳିଛି । ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଆମ ପାଖରେ ବୋଧହୁଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତକ୍ଷଶୀଳା ଅଛି । ଏହା ପାଖାପାଖି ୫୦୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅଟେ । ୫୦୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତକ୍ଷଶୀଳା ବୌଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା । ଆପଣ ସେହି ସଭ୍ୟତାର ଭଗ୍ନାଂଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ।

ଜିଲାନୀ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ବଢିଛି । କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଅନନ୍ତନାଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପତନ କରିବା ଲାଗି ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିଲା ।

Pakistan Foreign Minister Jalil Abbas Jilani at the Asia Society in New York –

People should visit Pakistan… Says, it is a place which respects all religions, Where Hinduism was born, Islam came from the Arab world & stayed and Buddhism flourished.pic.twitter.com/FnztgOwW4s

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 21, 2023