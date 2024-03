ବିନା ବେତନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ନେଲେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଇସଲାମାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିର୍କ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆସିଫ୍ ଅଲି ଜରଦାରୀ(Asif Ali Zardari) ଦେଶର ୧୪ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ କୌଣସି ବେତନ ନେବେ ନାହିଁ (President Forgo Salary) ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଶର ନୂତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ପିଟିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାକିସ୍ତାନର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ୍ ଅଲି ଜରଦାରୀ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ କୌଣସି ବେତନ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତୀ କାରଣରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ୬୮ ବର୍ଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜରଦାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି(ପିପିପି)ର ‘ଏକ୍ସ’ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।’

President @AAliZardari not to draw salary

In view of the prevailing economic challenges, @PresOfPakistan Asif Ali Zardari has decided that he will not draw his presidential salary. He took this decision to encourage prudent financial management in the country.

— President Asif Ali Zardari صدر آصف علی زرداری (@PresidentAsifAZ) March 12, 2024