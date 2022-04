ପୁରୁଣା ଫର୍ମକୁ ଫେରିଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା: ଦମଦାର ପାଳି ସହିତ ଦଳକୁ ଦେଲେ ମଜବୁତ ସ୍କୋର

ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇର D Y ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ମୁକାବିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରାଜସ୍ଥାନ ଆଗରେ ୧୯୩ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ । ଦଳ ତରଫରୁ ଅଧିନାୟକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ପାଳି ଫଳରେ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ୧୯୩ ରନର ଏକ ବଡ ସ୍କୋର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇ ପାରିଛି ।

#PapaPandya and the ‘Man of the Hour’ power us to our highest total… so far! #SeasonOfFirsts #AavaDe #RRvGT pic.twitter.com/8KvG6G2W8t

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) April 14, 2022