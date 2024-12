DMଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପ, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଚାପୁଡ଼ା, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ

ପାଟନା: ଶୁକ୍ରବାର ବିହାର ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ(BPSC) ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପାଟନା ସ୍ଥିତ ବାପୁ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରେ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ । ଗତ କିଛି ଦିନରୁ BPSC ପରୀକ୍ଷାକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରିବା ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ BPSC ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲା ।

ଡିସେମ୍ବର ୧୩ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୭୦ତମ BPSC ପ୍ରିଲିମନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ‘ଗୋଟିଏ ଶିଫ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ପେପର’ ଫର୍ମାଟରେ କରିବା ନେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା BPSC । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଣାୟତ ପରିସ୍ଥିିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପାଟନା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଡା. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ କିଛି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

VIDEO | Patna DM Dr Chandrashekhar Singh slaps a #BPSC aspirant protesting outside an examination centre in the city.

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/dDE0l8BX8t

— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2024