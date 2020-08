ବଢ଼ିଲା ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଅବଧି, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୨୪ ।୮: କରୋନା ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଡି କାଗଜପତ୍ର ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଯାଏ ଗାଡି କାଗଜପତ୍ରର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏଣିକି ଯଦି କାଗଜପତ୍ରର ଅବଧିି ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

Ministry of Road Transport and Highways has decided to extend the validity of Fitness, Permits, Licenses, Registration or other documents under Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Vehicle Rules, 1989 till the 31st of December 2020.

