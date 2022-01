ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବିକିନି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଲେ ଏପରି

ମେରଠ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨କୁ ନେଇ ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିଛି । ସବୁ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପେସାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଓ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ହସ୍ପିନାପୁର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ରୁ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୌତମଙ୍କ ବିକିନି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ମିସ୍ ବିକିନି ୨୦୧୮ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିସ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ୨୦୧୪ ଓ ମିସ୍ କସ୍ମୋ ୱଲ୍ଡ ୨୦୧୮ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ଯେ, ମୋ ପେସା ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର୍ କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

I represented India in Miss Bikini 2018. I was Miss Uttar Pradesh 2014 & Miss Cosmo World 2018. I request people to not merge my profession in the media industry with my political career: Congress candidate from Hastinapur actress Archana Gautam on her viral Bikini pics (14.01) https://t.co/RS20ZmMv0h pic.twitter.com/O2dAezdziI

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 14, 2022