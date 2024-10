ଫିଜିକ୍ସରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଦୁଇ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସରେ ଦୁଇଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ରୟାଲ ସ୍ୱେଡିଶ ଆକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜନ ଜେ.ହୋପଫିଲଡ ଓ ଜିଓଫ୍ରେ ଇ. ହିଣ୍ଟୋନ ୨୦୨୪ ମସିହା ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ । ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ୭ ତାରିଖରେ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନୋବେଲ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଡିନାମାଇଟ ଉଦ୍ଭାବକ ଓ ବିଜିନେସ ମ୍ୟାନ ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ପୁରସ୍କାରର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି । ୧୯୦୧ ମସିହାଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଥିରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” pic.twitter.com/94LT8opG79

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024