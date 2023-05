ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ଫାଇନାଲ୍: ପୁଣି ବର୍ଷା ସାଜିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ମ୍ୟାଚ୍

ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସାରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ବଲ ଖେଳାଯାଇଛି। ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷତି ନକରି CSK ର ଚାରି ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର୍ ରେ ହେଉଥିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘୋଡାଇବା ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି।

Scenes from Narendra Modi Stadium:

It's pouring at the moment. Hats off to Groundsmen for doing their best to cover the ground. pic.twitter.com/Vk8zjiAgVR

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 29, 2023