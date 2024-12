(Video)ଆଉ ଏକ ବିମାନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ: ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ପରେ ଏବେ କାନାଡା ପ୍ଲେନରେ ଲାଗିଲା ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଚାରିଆଡେ ଶୁଭିଲା ଚିକ୍ରାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପ୍ରକୃତରେ, ବିମାନଟି ରନୱେରୁ ଖସିପଡିଥିବା ବେଳେ କାନାଡାର ହଲିଫାକ୍ସ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଏୟାର କାନାଡା ବିମାନର ଏକ ଅଂଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ।

ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ୧୭୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ତେବେ ବିମାନ ବନ୍ଦର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ପାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏୟାର କାନାଡା ବିମାନ ୨୨୫୯, ସେଣ୍ଟ ଫାଉନ୍ସ, ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡଲାଣ୍ଡରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା । ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିୟରରେ ଖରାପ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ବିମାନର ଏକ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା ।

ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire

The airport is currently CLOSED.

This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn

— Nick Sortor (@nicksortor) December 29, 2024