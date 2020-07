ଖୁସି ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ କରୋନା ରୋଗୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୪ା୭(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ବଢ଼ାଇଛି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ସଫଳ ହୋଇଛି । ପ୍ଲଜମା ଥେରାପିରେ କରୋନା ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । କଟକର ଜଣେ ୪୮ବର୍ଷିୟ ମହିଳା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । କଟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ଏହାସହ ପ୍ଲାଜମା ନେଇଥିବା ଆଉ ୧୩ ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ।

So far, 13 patients have received plasma therapy in the State and most are recovering well.

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) July 24, 2020