“ପିଏମ ମୋଦୀ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ତଥା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତା” : ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ଜିନା ରାଇମୋଣ୍ଡୋ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତାରଞ୍ଜିତ ସିଂ ସାନ୍ଧୁ ଏକ ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସାନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ଜିନା ରାଇମୋଣ୍ଡୋଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ରାଇମୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ପିପିଏଲ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନାଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପିପିଏଲ କୁ ଦାରିଦ୍ର‌୍ୟମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବୈଶୟିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାସ୍ତବିକ ଅଟେ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ଜିନା ରାଇମୋଣ୍ଡୋଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।

“He is the most popular wrld leader fr a reason; he is a visionary; & his level of commitment to ppl of🇮🇳is indescribable..his desire to lift ppl out of poverty & move🇮🇳 fwd as a global power is real; & it’s happening” ⁦⁦@SecRaimondo⁩ on PM ⁦⁦⁦@narendramodi⁩ pic.twitter.com/SK2oIHpYIK

— Taranjit Singh Sandhu (@SandhuTaranjitS) April 16, 2023