ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଦାୟୀତ୍ୱ ସେନାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜ୍ରିୱାଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୨୩ ।୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଭାରତ । ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ର୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜରୁରୀ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି । । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କରୋନା ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ । । ଏହାସହ ସବୁଠରୁ ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣଟାକ, କେରଳ, ଛତିଶଗଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ । ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜ୍ରିୱାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅକି୍ସଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଆଣି ସେନା ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀତ୍ୱ ଦେଇଦେବା ଦରକାର । ତେବେ ଯାଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ସଜେନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିପାରିବ । ଆଉ ସେ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି କି କରୋନା ଟିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦାମରେ ମିଳିବା ମିଳିବା ଉଚିତ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୂଲ୍ୟରେ ନ ମିଳିବା ଦରକାର । ସେପଟେ ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅକ୍ସିଜେନର ମାତ୍ରା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

Govt Sources say Delhi CM Kejriwal used the PM-CM conference on Covid as a platform to play politics. Govt sources say he "chose to spread lies on vaccine prices despite knowing that Centre does not keep one vaccine dose with itself and shares with states only."

