ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତି । ଆଉ ସବୁ ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଥାଆନ୍ତି । ଏବେ ଟାଇଗର୍ କିଛି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା; ୭୫ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନେତା ଜ୍ୟାକି ଭଗନାନୀ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ସଂଗୀତ “ଜେ ଜଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍” ର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ର ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୋଦୀ ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫ୍ ଙ୍କ ଟୁଇଟର୍ ପୋଷ୍ଟକୁ କୋଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ରଚନାତ୍ମକ ଚେଷ୍ଟା, ଆପଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହାବି କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହମତ” ।

Creative effort. Fully agree with what you say about Vande Mataram! https://t.co/we0PufWryY — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2021

ମୋଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଟାଇଗର୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଟାଇଗର୍ ଟୁଇଟ୍ ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ୍ କହିଛନ୍ତି । ସୁଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଟାଇଗର୍ ଶ୍ରଫ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ଡାନ୍ସ ମୁଭସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗୀତ ଟିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

Thank you Honourable Prime Minister @narendramodi Ji for acknowledging our initiative Vande Mataram. #UnitedWeStand with honour and pride for India. Extremely overwhelmed and grateful. 🙏🙏 @iTIGERSHROFF @Jjust_Music #VandeMataram 🇮🇳 https://t.co/qbcYYB8V1d — Jackky Bhagnani (@jackkybhagnani) August 15, 2021

A true honour to receive your kind words Honourable Prime Minister @narendramodi Ji. Today we celebrate everything that is special about India, the spirit of #VandeMataram #UnitedWeStand. Extremely overwhelmed and grateful! 🙏🙏 @jackkybhagnani @Jjust_Music https://t.co/l069NzNnBl — Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) August 15, 2021