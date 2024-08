ପିଏମ ମୋଦୀ କେବେ ନେବେ ସନ୍ୟାସ? ବରିଷ୍ଠ BJP ନେତା କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ନେତା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାଲୋଚନା କରି ଅତୀତରେ ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି – ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ୭୪ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ । ସେ ତାଙ୍କର ୭୫ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆରଏସଏସର ଅଲିଖିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅବସର ନେବେ । ଯଦି ସେ ଅବସର ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆରଏସଏସ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବେ ।

ମୋଟ ଉପରେ, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ୭୫ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପରେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବେ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ଲାଲ କୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ, ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀଙ୍କ ପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ‘ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳ’ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନଙ୍କ ପରି ବଡ ନେତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିନଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ୭୫ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବେ, ଏହି କାରଣରୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ।

If Modi does not, as committed to RSS Pracharak’s sanskaar, announce his retiring to Marg Darshan Mandal after his 75 th year birthday on Sept 17 th, then he will lose his PM chair by other methods.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 21, 2024