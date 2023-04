ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ: କରତାଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଗୁଆହାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ

ଗୁଆହାଟୀ: ଆସାମ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସାରା ଦେଶ ଦେଖିଲା ମୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ । ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ମୋଦି ଆଜି ଜନସମୁଦ୍ରଅ ଆଗରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାର ଭିଡିଓ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ଗୀତରେ ଗୁଆହାଟୀର ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ କରତାଳିରେ ଫାଟି ପଡିଥିଲା ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୁଆହାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିହୁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସମାବେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର ଆଗରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଆସାମୀ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଆସାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଜ୍ୟୋତିପ୍ରସାଦ ଅଗରୱାଲଙ୍କ ଲିଖିତ ‘ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନୌଯବାନ’ ଗୀତକୁ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଗାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଗୀତର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି । ଭାରତ ରତ୍ନ ଭୂପେନ ହଜାରିକା ଜୀ ଏହି ଗୀତକୁ ପିଲାବେଳେ ଗାଇଥିଲେ । ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବି ଦେଶର ଯୁବପିଢୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୀତ ଏକ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିଛି ।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi recites a few lines from the song 'Biswa Bijoy Naujawan' at Mega Bihu programme in Guwahati, Assam. pic.twitter.com/55kHLLVomx

