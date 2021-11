କେଦାରନାଥର ଫେରୁଛି ଗୌରବ, ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ହେବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନାମରେ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

କେଦାରନାଥ : ବାବା କେଦାରନାଥ ମାଟିରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ମଥୁରା, କାଶୀ ଓ ସାରନାଥର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବଡ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ବାବା କେଦାରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତୀମାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବିକାଶର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଅଯୋଧ୍ୟା, ମଥୁରା, କାଶୀ ଓ ସାରନାଥରେ ଚାଲିଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ବିରାସତର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରୁଛି ।

ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୀପୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ପୁରୁଣା ଗୌରବ ଫେରୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତୀମାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

A grand Ram Temple is being constructed in Ayodhya. Recently, Deepotsav was celebrated there. Work on Kashi Vishwanath corridor project in Varanasi is also progressing rapidly….Now, the country aims high and also sets a time limit to achieve these aims: PM Modi at Kedarnath pic.twitter.com/Re1wC6t6zW

ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସରକାରର ଉପଲବ୍ଧି ବଖାଣିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଯୁବକଙ୍କୁ ଏବେ ପାହାଡର ପାଣି ଏବଂ ଜବାନି ଉଭୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି । ଚାରିଧାମ ସଡକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଦାରନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେମିତି କାର ଧରି ଆସି ପାରିବେ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏଥିସହ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବର ଦର୍ଶନ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ରୋପ ୱେ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

A no.of infrastructure works are planned for Uttarakhand incl road connectivity to Char Dhams & ropeway near Hemkund Sahib to facilitate devotees. This decade belongs to Uttarakhand. In next 10 years, the state will receive more tourists than it did in the last 100 years: PM Modi pic.twitter.com/4kS2WjvWTS

