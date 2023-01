ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବରର ୨୧ ଦ୍ୱୀପ ଏବେ ପରମଵୀର ଚକ୍ର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମରେ ଜଣା ଯିବ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ (ପିଏମ ମୋଦୀ) ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ୧୨୬ ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତିର ଏକ ମଡେଲର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପିଏମ ମୋଦୀ ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବରର ୨୧ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଏଗୁଡିକ ନାମହୀନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପରମଵୀର ଚକ୍ର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ହେବ।

The islands have been named after 21 Param Veer Chakra awardees including Major Hoshiar Singh, Second Lt. Arun Khetrapal, Flying Officer Nirmaljit Singh Sekhon, Major Ramaswamy Parameswaran pic.twitter.com/rFZIVYY9rx

