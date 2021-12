ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କ Twitter ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍, Bitcoinକୁ ନେଇ ଏପରି କରାଗଲା ଟ୍ୱିଟ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଏବେ ବି ବିଟକଏନ କିମ୍ପା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର । କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୟାକରମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ (@narendramodi) କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମୋଦୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିଟକଏନକୁ ନେଇ ଯାହା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ପିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ମିଳିଛି କି, ମୋଦୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ।

ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୨ଟା ୧୧ ମିନିଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହ ହ୍ୟାକରମାନେ ଏଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତରେ ଅଫିସିଆଲ ଭାବେ ବିଟକଏନକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାର ବି ୫୦୦ ବିଟିସି କିଣି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ।’

ଟ୍ୱିଟର ୨ ମିନିଟ ପରେ ସେହି ଟ୍ୱିଟକୁ ହଟାଇ ପୁନବାର ୨ଟା ୧୪ ମିନିଟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଗଲା କି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟ ପରିଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ୱିଟକୁ ବି ହଟାଇଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍କିନଶଟ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.

In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored.

— PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021