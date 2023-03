କରୋନା ପରେ ଏବେ ଦେଶରେ H3N2 ଭାଇରସ ଖେଳାଉଛି ଆତଙ୍କ! ଆଡ଼ଭାଇଜାରୀ ଜାରି କଲା ICMR, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ଦେଶ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କିଛି ଦିନ ନପୁରୁଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କୋଭିଡ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (ଆଇସିଏମ୍‌ଆର) ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଆଇଏମ୍‌ଏ) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରୋଗ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।

ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆଇସିଏମଆର କହିଛି ଯେ, ପୁରା ଦେଶରେ ଏବେ ଆଇସିଏମ୍‌ଆର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜୀବାଣୁ ସର୍ଭେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଏବଂ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ତୀବ୍ର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣ (ଏସ୍‌ଏଆରଆଇ) ଏବଂ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ରୋଗ ଏଚ୍‌୩ଏନ୍‌୨ କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ସବ-ଟାଇପ ଏଚ୍‌୩ଏନ୍‌୨। ତେବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷଣ, ସତର୍କତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା ଉପରେ ଜାଣନ୍ତୁ।

Influenza A subtype H3N2 is the major cause of current respiratory illness. ICMR-DHR established pan respiratory virus surveillance across 30 VRDLs. Surveillance dashboard is accessible at https://t.co/Rx3eKefgFf@mansukhmandviya @DrBharatippawar @MoHFW_INDIA @DeptHealthRes pic.twitter.com/3ciCgsxFh0

