ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦ା୭(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଏବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୮ରୁ ୯ଦିନ ହେବ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ୪୮ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେବ ପୋଲିସ ସେବା ଭବନ । ଜୁଲାଇ ୧୧ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୩ତାରିଖ ସକାଳ ୯ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ । ୪୮ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେବା ଭବନକୁ ସାନିଟାଇଜ କରାଯିବ । ସେକେଣ୍ଡ ସଟର ଡ଼େ ଓ ରବିବାର ଦିନ ପୋଲିସ ସେବା ଭବନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।

Police Seva Bhawan will remain closed for staff and visitors for 48 hours from 9 AM of 11 July to 9 AM of 13 July as a preventive measure coinciding with official holidays on second Saturday & Sunday. Prior to closure building will be sanitized. @SarangiSudhansu @anupkumarsahoo

— COMMISSIONERATE POLICE (@cpbbsrctc) July 10, 2020