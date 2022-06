ଇଏ ପୋଲିସ ନା ଗୁଣ୍ଡା, ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ SI, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକୁ ଦିନ ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ କଥା କଥାକେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଦେଉଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି ପଞ୍ଜାବରେ । ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଡେରା ବସିର ହାଇବାତପୁର ରୋଡ଼ରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏସଆଇ ବଲବିନ୍ଦର ସିଂହ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ । ତେବେ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚେକିଂ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଚେକିଂ କରିବାରୁ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ।

ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏସଆଇ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ଯୁବକଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏସଆଇଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ଏସଆଇ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସଏସପି କହିଛନ୍ତି ।

Last night, @PunjabPoliceInd SI fired at a civilian in Dera Bassi. Complete failure of Law & Order in Punjab! Mayhem situation bcos Police instead of targeting Gundas is firing at civilians. Lack of governance at top is the reason why Punjab is getting pushed towards Jungle Raj pic.twitter.com/7KwiAguE2N

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) June 27, 2022