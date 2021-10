ବାଜି ମାରିନେଲା ପର୍ଣ୍ଣହବ୍; ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଡାଉନ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଶ୍ଲୀଳ ସିନେମା ସାଇଟରେ ଲୋକ କଲେ ଟାଇମପାସ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖ ଦିନ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ; ଏହି ତିନିଟି ଆପ୍ ଡାଉନ୍ ଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ତିନିଟି ଆପ୍ ର ସର୍ଭର୍ ଡାଉନ୍ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ । ଯେପରି ଟୁଇଟର୍ , ଟେଲିଗ୍ରାମ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ । ତେବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ତିନିଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ ର ସର୍ଭର୍ ଡାଉନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଣ୍ଣହବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଦେଖିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ସର୍ଭର୍ ଡାଉନ୍ ହେବାର ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଣ୍ଣହବ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଟ୍ରାଫିକ୍ ୧୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ।

New Pornhub Insights from October 4th show what the world was doing while Instagram, Facebook and Whatsapp were down 👀

Full Insights Here : https://t.co/S7N7kVpReA pic.twitter.com/UHApUZvhWQ

— Pornhub (@Pornhub) October 7, 2021