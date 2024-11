ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ମିଳିବ ଲାଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହା ଏକ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ । ପିଏମ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି, ୨୦୨୦ରେ ବାହାରିଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଏଥିରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ପିଏମ ବିଦ୍ୟାଳକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୱାଲିଟି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଆଡମିଶନ ପାଇବାକୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ପାଠକ୍ରମ ସହ ଜଡିତ ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ କଭର କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍‌ଜରେ ବିନା କୌଣସି ଜମିରେ ଲୋନ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ଏକ ସହଜ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଡଲୀ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପରେଟ କରାଯିବ, ଯାହା ଇଣ୍ଟର-ଅପରେବଲ ଏବଂ ପୁରାପୂରି ଭାବେ ଡିଜିଟାଲ ହେବ ।

Universalising access to 21st century higher education for India’s talented youth is PM Modi’s guarantee.

Hon’ble PM @narendramodi ji’s approval to #PMVidyalaxmi with an outlay of ₹3,600 crore will remove obstacles to higher education and enable our yuva shakti to pursue their… pic.twitter.com/EYXo2xH8Bx

