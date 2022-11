Video: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନାଗରିକ ସଂବର୍ଦ୍ଧନା: ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ମୋହ ବର୍ଷା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଜଭବନରେ ନାଗରିକ ସଂବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି । ନାଗରିକ ସଂବର୍ଦ୍ଧନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପତି ମୁର୍ମୁ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫେରିଥିବା ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ନିଜର ମାଟି ପାଇଁ ମୋହ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ‘ନିଜ ମାଟିର ମୋହରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ନିଜ ମାଟିର ଆକର୍ଶଣ ନିଆରା । ନିଜ ମାଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ।’

ଏଥି ସହିତ ସେ ‘ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା କହିଥିଲେ । ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ । ପୁରୀ ଏସଆଇ ସର୍କଲ ଅଫିସ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ମୋର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ସସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୋର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ପୁରୀରେ ଏଏସଆଇ ସର୍କଲ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଥିବାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ସାଧୁବାଦ୍ ଜଣାଇଥିଲେ । ‘

ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟାନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍‌. ମୁରଲୀଧର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।

LIVE: President Droupadi Murmu’s address at civic reception hosted in her honour at Bhubaneswar https://t.co/nPENByyh25

— President of India (@rashtrapatibhvn) November 10, 2022