Video: ସେଲଫି ନେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ କ୍ରିକେଟର ପୃଥି ଶ’ଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, କାର୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୃଥି ଶ’ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ଆସୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ କାର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ୮ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ନିକଟରେ ପୃଥି ଶ’ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି -୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲେ।

ପୃଥି ଶ’ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ବେସବଲ ସ୍ଟିକରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶ’ ଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ କାର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୃଥି ଶ’ ୨ ଜଣଙ୍କ ସହ ସେଲଫି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପୁଣି ସେଲଫି ନେବାକୁ କହିଥିଲେ। ପୃଥି ଶ’ ଏଥର ମନା କରି କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କହିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆଶିଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଏକ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।

