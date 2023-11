DeepFake Video ପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇପାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିୟମ ମନେ ପକାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଥ ସୁନ୍ଦରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଡିପ୍-ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି କେନ୍ଦ୍ର । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏଭଳି ମାମଲା ବିରୋଦରେ ଥିବା ନିୟମ କାନୁନକୁ ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ(AI)ର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଏଭଳି ଡିପ୍-ଫେକ୍ ଭିଡିଓକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଉପରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧିନିୟମ, ୨୦୦୦ ର ଧାରା ୬୬D ରେ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, “ଯେ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଲିଆତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି । ଏଭଳି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ।” ତେବେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଫେକ୍ ଭିଡିଓର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସମେତ ସିନେ ଜଗତର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଭିଡିଓ କରି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅପରାଧର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଥିବା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ।

Ministry of Electronics and IT has issued an advisory to social media companies and reiterated the existing advisory: Sources

The advisory reiterated the existing rules including 66D of the Information Technology Act, 2000: Punishment for cheating by personation by using…

— ANI (@ANI) November 7, 2023