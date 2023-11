ରଶ୍ମୀକାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଡିପ ଫେକ ଜାଲରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ: ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ‘ଟାଇଗର ୩’ର ଟାୱେଲ ପିନ୍ଧା ଫଟୋ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡାନାଙ୍କ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ ମଧ୍ୟ ଡିପ ଫେକର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବହୁତ ଖରାପ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ, କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ‘ଟାଇଗର ୩’ ଫିଲ୍ମର ଟାୱେଲ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଡିପ ଫେକ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରରେ, କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟ ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଗର ୩ ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଟ୍ରେଲରକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଡିପ ଫେକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାମ୍ପରିଂ କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Katrina Kaif’s towel scene from Tiger 3 gets morphed. Deepfake picture is garnering attention and it’s really shameful. AI is a great tool but using it to morph women is outright criminal offence. Feels disgusted#tiger3 #morphedpic #katrina @BeingSalmanKhan @yrf @KatrinaKaifFB pic.twitter.com/Jv0ABOsvTQ

— Pranit (@pranit_pranu) November 7, 2023