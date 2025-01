ଝୁକେଗା ନହିଁ… ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ କଲେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍‌, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାରି ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲିଗ୍ ଟି-୨୦ ।

ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଦୃତ ବୋଲର ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ବୁଧବାର ଦୁବାଇରେ ଶାରଜାହ ୱାରିୟର ଏବଂ ଡେଜର୍ଟ ୱାଇପର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ୱିକେଟ୍‌: ଡେଜର୍ଟ ୱାଇପର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଦୃତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଆମିର ଶାରଜାହ ୱାରିୟର୍ସର ଜନସନ୍ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଓଭରର ୪ର୍ଥ ବଲରେ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଝୁକେଗା ନହିଁ: ମହମ୍ମଦ ଆମିର ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ‘ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲ’ରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ ।

ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିପାରିବା କି ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଷ୍ପାର କ୍ରେଜରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହାଁନ୍ତି ।

୧୦ ୱିକେଟରେ ଜିତିଲେ: ଡେଜାର୍ଟ ୱାଇପର୍ସ ଏବଂ ଶାରଜାହ ୱାରିୟର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ମହମ୍ମଦ ଆମିରଙ୍କ ଦଳ ଡେଜାର୍ଟ ୱାଇପର୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସାରଜାହ ୱାରିୟର୍ସ ୧୯.୧ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୯୧ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜେସନ ରୟ ଦଳ ପାଇଁ ୩୪ ବଲ୍ ରେ ୨ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହା ପରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି, ଡେଜାର୍ଟ ଭାଇପର କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ ୧୦ ଓଭରରେ ୯୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା।

ଏହି ସମୟରେ ଫଖର ଜମାନ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ୩୯ ବଲ୍‌ରେ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ୪ ଛକା ସହାୟତାରେ ୭୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

Mohammad Amir does the Pushpa celebration after the wicket. 🌟pic.twitter.com/6MZ68UCvSQ

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 22, 2025