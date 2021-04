କରୋନାକୁ ଡରିକି ନୁହେଁ ବରଂ ହାରିଯିବା ଡରରେ ରାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ରାହୁଲ: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧୯ ।୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : : ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ରବିବାର କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜର ସବୁ ରାଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ସେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଲି ଏବଂ ପ୍ରଚାରକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କରୋନାକୁ ଡରି ନୁହେଁ ବରଂ ହାରିଯିବା ଡରରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାଲି ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

Union minister Ravi Shankar Prasad says Congress leader Rahul Gandhi’s decision to cancel rallies over COVID an ‘alibi’ in the face of defeat. #WestBengalPolls

