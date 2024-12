‘ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରନି…’, ଗୋଲାପ ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଦେଇ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦ ପରିସରରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆମେରିକାରେ ଆଦାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଡ଼ାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏଭଳି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଇମରାନ ପ୍ରତାପଗଢ଼ିଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ସଂସଦର ଶାସକ ଦଳ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଦେଇ ଆଦାନୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରୁଛୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରାଇଦେବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଆଦାନୀ ଲୁଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଦାନୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।’

#WATCH | Delhi | In a unique protest in Parliament premises, Congress MP and LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi gives a Rose flower and Tiranga to Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/9GlGIvh3Yz

— ANI (@ANI) December 11, 2024

ନଭେମ୍ବର ୨୦ରୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର ୧୦ରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ଦଳ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ।