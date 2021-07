ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତଳେ ବସି RTPCR ଫର୍ମ ଭରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ, ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଭଡ଼କିଲେ ରାଜାମୌଲୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାହୁବଳୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ.ଏସ୍. ରାଜାମୌଲୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସେ ଟୁଇଟ୍ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ତଳେ ବସି ଏବଂ କାନ୍ଥର ସାହାରା ନେଇ ଆରଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜାମୌଲୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ଟୁଇଟର୍ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ଲୁପ୍ଥାନାସା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେ ଦ୍ୱିପହର ୧ଟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଆରଟିପିସିଆର୍ ଟେର୍ଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ତ କିଛି କାନ୍ଥ ସାହାରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇର୍ ଟେବୁଲ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ସୁବିଧା” ।

ଏହା କହିବା ସହିତ ସେ ଆଉ ଏକ ଟୁଇଟ୍ ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଏହିଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଭାରତର ଛବିକୁ ଖରାପ କରୁଛି” । ଏହାବ୍ୟତୀତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଏକଜିଟ୍ ଡୋରରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଲା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଯେ, ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ବିଦେଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ଏହି ଛବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ” ।

And surprised to find so many stray dogs in the hangar outside the exit gate. Again not a great first impression of India for the foreigners. Please look into it. Thank you…

