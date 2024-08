ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ରାମ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନିଧନ, ‘ଅଗ୍ନି ମ୍ୟାନ୍’ ଭାବେ ଥିଲେ ପରିଚିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ଡିଆରଡିଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ରାମ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଗୁରୁବାର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ସେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ୮୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ଡିଆରଡିଓର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଡିଆରଡିଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଆରଡିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରାମ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ । ଅଗ୍ରଓ୍ଵାଲ ଭାରତର ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଲେଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ । ସେ ଅଗ୍ନି ମ୍ୟାନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାରର ୧୯୪୦ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାମ ନାରାୟଣ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସରୁ ଏରୋସ୍ପେସ ଇଂଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଓ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଡିଆରଡିଓ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାରତର ପରମାଣୁ ଲଞ୍ଚ୍ କ୍ଷମତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ । ଡିଆରଡିଓର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡା ସତୀଶ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି କି ରାମ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭାରତ ଏକ ଲିଜେଣ୍ଡଙ୍କୁ ହରାଇଛି । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଡିଆରଡିଓ, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

With profound grief and sorrow, DRDO offers the condolence on the sad demise of Dr Ram Narain Agarwal outstanding aerospace scientist and Padma Shree, Padma Bhushan awardee, who was instrumental in the development of India’s long range missile, Agni. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/WbsSA1bael

— DRDO (@DRDO_India) August 15, 2024