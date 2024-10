Video: ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନରେ ଏକାଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପାର୍ସୀ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ୍ ଓ ହିନ୍ଦୁ

ମୁମ୍ୱାଇ: ଟାଟା ସନ୍ସର ଏମିରିଟାସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରତନ ଟାଟା ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖ ରାତି ସାଢ଼େ ୧୧ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଲିପ୍ତ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ନରିମାନ ପଏଣ୍ଟସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ପର୍ଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟସ (ଏନସିପିଏ)ର ଲନ୍ ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।

ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଓର୍ଲି ଶ୍ମଶାନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନିଆଯିବ । ଏନସିପିଏରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ପାର୍ସୀ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ୍ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୂଜକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମାର୍ମିକ ସମାବେଶର ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ‘ଟ୍ରୁ ଆଇକନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ଆରଆଇପି ରତନ ଟାଟା ଜୀ । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ପୂଜକମାନେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଏନସିପିଏ ଆଇନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

