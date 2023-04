ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ: ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଚାଲିବ ମହାଯୁଦ୍ଧ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ-୧୬ର ୧୫ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ରୋୟଲ ଚାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଲକ୍ଷେ୍ନø ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ । ତେବେ ଆରସିବି ଅଧିନାୟକ ଫାଫ୍ ଡୁପ୍ଲେସିସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଫାଫ୍-ଡୁ ପ୍ଲେସିସଙ୍କ ସହ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି କେ.ଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ କାଏଲ ମେୟର୍ସ ।

ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗତବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚରେ ବାଜି ମାରିଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର । ତେଣୁ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ବିଜୟ ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆଶାରେ ରହିବ ଆରସିବି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରଣନୀତି । ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆରସିବି । କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ କୋଲକାତା ନିକଟରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି । ବାଙ୍ଗାଲୋରର ୨୦୫ ରନର ପିଛା କରି ମାତ୍ର ୧୨୩ ରନରେ ଅଲ ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

LSG have won the toss, and we'll be batting first! 👊

3⃣ changes in our Starting XI:

Parnell 🔁 Bracewell

Mahipal 🔁 Akash

Anuj 🔁 Karn#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 #RCBvLSG @qatarairways pic.twitter.com/LssB1CcFqi

