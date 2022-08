ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗୁଇନ୍ଦା ଜାହାଜକୁ ନେଇ ଚୀନ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ତର ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଜ ଦେଶର ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଚୀନ୍ ଦୂତଙ୍କ ମୌଳିକ କୂଟନୈତିକ ଶୈଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣ କିମ୍ବା ଏକ ବୃହତ ଜାତୀୟ ମନୋଭାବର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇପାରେ।

“ଆମେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ମୌଳିକ କୂଟନୈତିକ ଶୈଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ବୃହତ ଜାତୀୟ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରେ ବୋଲି ଦୂତାବାସ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।

➡️We have noted the remarks of the Chinese Ambassador. His violation of basic diplomatic etiquette may be a personal trait or reflecting a larger national attitude.(1/3)

ଏହାସହ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ ଗୁଇନ୍ଦା ଜାହାଜ ଭାରତର ପଡୋଶୀ ଦେଶକୁ ପରିଦର୍ଶନ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଚୀନ୍ ଦୂତ କୀ ଜେନହୋଙ୍ଗଙ୍କ “ଦୂର କିମ୍ବା ନିକଟ” ଦେଶକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଡୋଶୀ ଦେଶ “ଅପମାନିତ” କରିଛି କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି।

#China has always been supporting #SriLanka in the international fora for protecting its #sovereignty, #independence, and territorial integrity. We will continue to do that.

