ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଶୂଳି ଚଢିଲେ ଲୋକମାନେ… ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ଶୋକ ଦିନ ଭାବରେ ଗଣାଯାଏ । କାରଣ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଯୀଶୁ କ୍ରସ୍ ରେ ଚଢିଥିଲେ ।

ତେଣୁ ଭଗବାନ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭୁଡ୍ ଫ୍ରାଇ ଡେ ଦିନ ଫିଲିପାଇନ୍ସ କିଛି ଲୋକ ଶୂଳିରେ ଚଢିଛନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

There was me thinking I was pious 🥴

Catholic penitent Jelico Ibe is nailed on a wooden cross during a re-enactment of the crucifixion of Christ on #GoodFriday in Santo Tomas, Pampanga, Philippines.

He was treated for his injuries & well, maybe a touch extreme eh . . pic.twitter.com/mHAYuptL9X

