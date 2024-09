ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆପଲ୍ iPhone 16 Series: ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତରେ କେତେ ଅଛି ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ କ’ଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଲ୍ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲଞ୍ଚିଂ ଇଭେଣ୍ଟ Apple Event 2024ରେ ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ସିରିଜ୍ (iPhone 16 Series) ଲଞ୍ଚ କରିଛି । iPhone 16 ସିରିଜରେ iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ଏବଂ iPhone 16 Pro Max ସାମିଲ ।

ହାର୍ଡୱେର୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫିଚର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ସିରିଜର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଆପଲ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ୍ ୧୬, ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ପ୍ଲସ୍ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?

ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ର ମୂଲ୍ୟ ୭୯,୯୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୧୨୮ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ବେସ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଶି ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ୨୫୬ ଜିବି ଏବଂ ୫୧୨ ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୮୯,୯୦୦ ଏବଂ ୧,୦୯,୯୦୦ ଟଙ୍କା ।

ଏହା ସହିତ, ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ପ୍ଲସ୍ ମଡେଲର ୧୨୮ ଜିବି ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ୮୯,୯୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଯେତେବେଳେ କି ୨୫୬ ଜିବି ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ୯୯,୯୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଗ୍ରାହକମାନେ ୧,୧୨,୯୦୦ ଟଙ୍କାରେ ୫୧୨ ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କିଣିପାରିବେ ।

ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ପ୍ଲସ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ରୁ ବ୍ଲାକ୍, ପିଙ୍କ, ଟିଲ୍, ଅଲଟ୍ରାମାରାଇନ୍ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରିଅଡର୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟଗୁଡିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ରେ ଆପଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ପ୍ରୋ, ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ :-

୧୨୮ଜିବି ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ପ୍ରୋ ର ମୂଲ୍ୟ ୧,୧୯,୯୦୦ ଟଙ୍କା । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ୨୫୬ଜିବି, ୫୧୨ଜିବି ଏବଂ ୧ଟିବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୧,୨୯,୯୯୦, ୧,୪୯,୯୦୦ ଏବଂ ୧,୬୯,୯୦୦ ଟଙ୍କା ।

ଏହା ସହିତ ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସର ୨୫୬ ଜିବି ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ୧,୪୪,୯୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ୫୧୨ ଜିବି ମୂଲ୍ୟ ୧,୬୪,୯୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ୧ଟିଭି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ୧,୮୪,୯୦୦ ଟଙ୍କା ।

ଆପଲ୍ କହିଛି ଯେ ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ପ୍ରୋ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍, ଡିଜର୍ଟ ଟାଇଟାନିୟମ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟଗୁଡିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ରୁ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ରିଟେଲର୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ସିରିଜ୍ ବିଷୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖାସ୍ :-

ଆପଣ ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ କ୍ରମରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ । ଆପଲ୍ ଏଥିରେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି । ଏହା ଆପଲ୍ ଏ୧୮ ଚିପ୍ ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଏ୧୬ ଚିପ୍ ଠାରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ୨,୦୦୦ ନିଟ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହା ଗୁଗୁଲ୍ ଇମେଜ୍ ଲୁକ୍ଅପ୍ ଏବଂ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଏଣ୍ଟିଗ୍ରେସନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।

ଅନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ :-

– New Ultra Marine, Teal and Pink colors

– Two sizes 6.1 and 6.7 Plus

– 48 MP fusion camera

– Action Button now on iPhone 16

– New Camera Control Button

– Apple A18 Chip (Apple Intelligence focused)

– iPhone 16 can send messages via satellite, initially starting in the US and Canada